Порошенко: призначення адвоката Януковича в ДБР - це реванш Антимайдану

Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко розкритикував останні кадрові призначенння в Держбюро розслідувань

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав призначення колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) символом реваншу Антимайдану. Про це Порошенко заявив під час покладання квітів до пам’ятника перших загиблих учасників Революції Гідності, передає прес-служба партії.

"Дуже демонстративно було, що напередодні 22 січня керівництво Державного бюро розслідувань призначило першим заступником голови, я не дуже пам’ятаю прізвище, чи Бібіков, чи Бабіков, чи Бобіков, але ключове – він був адвокатом Януковича. Який ще більш трагічний символ можна було обрати, щоб продемонструвати наступ антимайдану, реваншу проросійських сил, знущання над подвигом Героїв Небесної Сотні?", - наголосив Порошенко.

На його думку, дуже символічно, що друг голови офісу президента Андрій Богдана та колишній заступник голоси адміністрації президента Януковича Андрій Портнов "погрожує переслідуваннями не беркутівцям , а героям Майдану".

"Декілька тижнів тому за вимогою Москви влада України зупинила суд над беркутівцями і зняла злочинців, віддала їх Росії. З одного боку, така вимога Москви є де-факто явкою з повинною. Вони визнали свою зацікавленість у захисті беркутівців, а отже поєднання відповідальності за злочини, які здійснили співробітники "Беркуту", вбиваючи невинних людей на Майдані", - додав Порошенко.

Втім, Порошенко дивує роль української влади, яка погодилася без суду помилувати злочинців".

"Президент має таке право, але юридично це право наступає тоді, коли злочинці засуджені. Вирок мав бути за лічені тижні і для того, щоб позбавити їх справедливого вироку українського суду, їх взяли і передали Москві", – додав лідер "Європейської солідарності".

За його інформацією, до партії звернулися родини Героїв Небесної Сотні з проханням протидіяти спробам влади Зеленського знівелювати розслідування справ Майдану.

"Звичайно, що в цей день ми маємо говорити про це і коли вчора до нас звернулися родини Небесної Сотні про те, щоби ми вжили всіх заходів, парламентських і не парламентських, для того, щоб зупинити наступ Антимайдану і не дати можливість призначати тих, хто буде переслідувати Героїв Майдану. Не дати можливість заговорити і зупинити розслідування цих справ", - додав Порошенко, підкресливши, що "Європейська солідарність" докладе всіх зусиль для захисту цінностей і зовнішньополітичного курсу, проголошених під час Революції Гідності.