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Порошенко: НАТО с Украиной будет намного эффективнее, украинская армия одна из сильнейших

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Украина до конца этого года должна получить План действий по членству в НАТО. С Украиной альянс будет значительно сильнее, чем без Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Он также призвал западных партнеров предоставить Украине как можно больше оружия - именно это ускорит мир и защитит Европу от войны.

"Чем больше оружия будет доставлено в Украину, тем короче путь к миру. Мы можем остановить Путина - если у нас будет достаточно оружия. Речь идет об освобождении Европы от Путина", - заявил Порошенко.

В то же время по его мнению, от вступления Украины в НАТО обе стороны получат одинаковую пользу.

"Мы приходим не с пустыми руками. Украинская армия - одна из сильнейших в Европе. НАТО будет намного эффективнее с Украиной, чем без Украины. Нам нужен план действий по вступлению Украины в НАТО до конца этого года", - добавил Порошенко.

Как известно, Порошенко в Берлине принимает участие в форуме Международного демократического союза, где призвал расширить международную антипутинскую коалицию и сделать ее глобальной.

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Петр ПорошенкоНАТО