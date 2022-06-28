Порошенко: НАТО з Україною буде набагато ефективнішим, українська армія одна з найсильніших

Він також закликав західних партнерів надати Україні якомога більше зброї - саме це пришвидшить мир і захистить Європу від війни.

"Чим більше зброї буде доставлено в Україну, тим коротший шлях до миру. Ми можемо зупинити Путіна - якщо у нас буде достатньо зброї. Йдеться про звільнення Європи від Путіна", - заявив Порошенко.

Водночас на його думку, від вступу України до НАТО обидві сторони отримають однакову користь.

"Ми приходимо не з порожніми руками. Українська армія - одна з найсильніших у Європі. НАТО буде набагато ефективнішим з Україною, ніж без України. Нам потрібен план дій щодо вступу України до НАТО до кінця цього року", - додав Порошенко.

Як відомо, Порошенко у Берліні бере участь у форумі Міжнародного демократичного союзу, де закликав розширити міжнародну антипутінську коаліцію і зробити її глобальною.