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Порошенко: НАТО з Україною буде набагато ефективнішим, українська армія одна з найсильніших

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Україна до кінця цього року має отримати План дій щодо членства в НАТО. З Україною альянс буде значно сильнішим, ніж без України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Порошенка для Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Він також закликав західних партнерів надати Україні якомога більше зброї - саме це пришвидшить мир і захистить Європу від війни.

"Чим більше зброї буде доставлено в Україну, тим коротший шлях до миру. Ми можемо зупинити Путіна - якщо у нас буде достатньо зброї. Йдеться про звільнення Європи від Путіна", - заявив Порошенко.

Водночас на його думку, від вступу України до НАТО обидві сторони отримають однакову користь.

"Ми приходимо не з порожніми руками. Українська армія - одна з найсильніших у Європі. НАТО буде набагато ефективнішим з Україною, ніж без України. Нам потрібен план дій щодо вступу України до НАТО до кінця цього року", - додав Порошенко.

Як відомо, Порошенко у Берліні бере участь у форумі Міжнародного демократичного союзу, де закликав розширити міжнародну антипутінську коаліцію і зробити її глобальною.

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