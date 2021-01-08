Порошенко: настоящими героями 2020 года стали врачи, которые сдерживают эпидемию

Звание "Человек 2020 года" по праву должно принадлежать каждому медику, который борется с эпидемией коронавируса.

Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета, депутат "Европейской солидарности" Марина Порошенко в программе Юлии Литвиненко на телеканале "Kyiv Live".

"В 2020 году, когда человечество столкнулось с проблемой коронавируса, которого до этого мы не знали, на первый план как "Человека года" можно поставить общий образ врача, который пришел на помощь людям, который ежедневно спасает их жизни", - отмечает Марина Порошенко.

Она также отметила, что с первых дней эпидемии находится на постоянной связи с коллегами-медиками.