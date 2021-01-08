Порошенко: справжніми героями 2020 року стали лікарі, які стримують епідемію

"З перших днів епідемії коронавірусу в Україні я вже бачила, наскільки нефахово розвивається ситуація. Чому зараз влада говорить, що зменшилася кількість хворих? Можливо, просто зменшилося їх тестування, і шляхом цього вони можуть показати статистику, зменшення статистики на захворювання. Таке маніпулювання статистикою дуже хибне, тому що потік хворих до лікарень не зменшується. І це найголовніший показник того, що хворіти не перестали. В цій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, я думаю, що є дуже великий ризик втратити контроль над розповсюдженням коронавірусу", - застерігає Порошенко.
Нагадаємо, станом на ранок 8 січня виявлено ще майже 5 700 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали за добу понад 5 000 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 105 169 осіб, одужали - 778 345 осіб, летальних випадків - 19 588.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.