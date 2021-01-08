Порошенко: справжніми героями 2020 року стали лікарі, які стримують епідемію

Звання "Людина 2020 року" по праву має належати кожному медику, який бореться з епідемією коронавірусу.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат "Європейської солідарності" Марина Порошенко в програмі Юлії Литвиненко на телеканалі "Kyiv Live".

"У 2020 році, коли людство стикнулося з проблемою коронавірусу, якого до цього ми не знали, на перший план як "Людину року" можна поставити загальний образ лікаря, який прийшов на допомогу людям, який щодня рятує їхні життя", - наголошує Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що з перших днів епідемії перебуває на постійному зв’язку із колегами-медиками.