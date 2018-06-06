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Порошенко и наследный принц Лихтенштейна обсудили агрессию РФ и введение миротворцев на Донбасс

НовостиПолитика    06.06.2018 - 14:06
Фото: Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна (president.gov.ua)

Порошенко провел в Киеве встречу с наследным принцем Лихтенштейна

Президент Украины Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили агрессию Российской Федерации и введение миротворцев ООН на Донбасс. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Президент Петр Порошенко обсудил с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом нарушение международного права из-за агрессии России на востоке Украины, аннексию Крыма и инициативу украинской стороны относительно введения миротворческой миссии, в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Порошенко поблагодарил Лихтенштейн за четкую и последовательную позицию относительно присоединения к санкциям против России, и присоединения к действиям Европейского союза.

"Это эффективная и мотивирующая роль относительно возвращения Российской Федерации за стол переговоров относительно выполнения взятых на себя обязательств в части минских соглашений", - заявил Порошенко.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос поддержки Лихтенштейном  голосований и резолюции Генеральной асамблеє ООН и в отношении Крыма и агрессии на Донбассе.

"Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН, в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, что позволит создать безопасный компонент имплементации минских соглашений, который позволит выжать российские оккупационные войска с территории Украины, позволит прекратить убийства, которые сегодня продолжаются", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве прошла встреча Порошенко и наследного принца Лихтенштейна.

Мир является испытательной площадкой для российских фальшивых новостей, - Порошенко Порошенко встретится с наследным принцем Лихтенштейна
Теги публикации: Порошенко Петр, миротворцы, Лихтенштейн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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