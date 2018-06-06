Розпочалася зустріч Порошенка та спадкоємного принца Князівства Ліхтенштейн

Вони оглянули стрій воїнів почесної варти

В Маріїнському палаці розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка та спадкоємного принца Князівства Ліхтенштейн Алоїза, який перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення глави держави. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Офіційна церемонія зустрічі в Маріїнському палаці розпочалася з виконання державних гімнів Князівства Ліхтенштейн та України. Після чого президент України та принц Князівства Ліхтенштейн оглянули стрій воїнів почесної варти та представили офіційні делегації своїх країн", - йдеться у повідомленні.

Радий вітати Спадкоємного Принца Князівства Ліхтенштейн Алоїза та Спадкоємну Принцесу Софі у Києві! pic.twitter.com/R8TwqtCm5z — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 червня 2018 р.

Зазначається, що після цього розпочалася зустріч Порошенка та Алоїза у форматі "віч-на-віч", за підсумками якої відбудеться їхня зустріч із представниками ЗМІ.

Нагадаємо, вчора, 5 червня, повідомлялося, що під час переговорів будуть обговорені питання активізації українсько-ліхтенштейнського політичного діалогу, підтримки Ліхтенштейном суверенітету та територіальної цілісності України, а також інтенсифікації торговельно-економічної співпраці з урахуванням можливостей вільної торгівлі в рамках Європейської асоціації вільної торгівлі.