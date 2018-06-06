Порошенко та спадкоємний принц Ліхтенштейна обговорили агресію РФ та введення миротворців на Донбас

Порошенко провів у Києві зустріч із спадкоємним принцем Ліхтенштейна

Президент України Петро Порошенко та спадкоємний принц Ліхтенштейна Алоїз обговорили агресію Російської Федерації та введення миротворців ООН на Донбас. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Президент Петро Порошенко обговорив зі спадкоємним принцем Князівства Ліхтенштейн Алоїзом порушення міжнародного права через агресію Росії на сході України, анексію Криму та ініціативу української сторони щодо запровадження миротворчої місії, відповідно до мандату Ради безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Порошенко подякував Ліхтенштейну за чітку і послідовну позицію і щодо приєднання до санкцій проти Росії, і приєднання до дій Європейського союзу.

"Це є ефективна і мотивуюча роль щодо повернення Російської Федерації за стіл переговорів щодо виконання взятих на себе зобов’язань в частині мінських угод", - заявив Порошенко.

Крім того, у ході зустрічі обговорювалось питання підтримки Ліхтенштейном голосувань і резолюції Генеральної асамблеє ООН і щодо Криму і агресії на Донбасі.

"Я детально проінформував його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН, відповідно до мандату Ради безпеки ООН, що дозволить створити безпековий компонент імплементації мінських угод, який дозволить вичавити російські окупаційні війська з території України, дозволить припинити вбивства, які сьогодні тривають", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві пройшла зустріч Порошенка та спадкоємного принца Ліхтенштейну.