У Порошенко насчитали 20 тыс. человек на "Олимпийском"

Фото: Петр Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

По мнению Цеголко, полиция преуменьшает количество присутствующих

На стадионе "Олимпийский", где сегодня, 14 апреля, должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, собралось около 20 тыс. человек. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Настоящий взрыв позитива на стадионе "Олимпийский". Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах. Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек", - написал он.

По мнению Цеголко, полиция преуменьшает количество тех, кто собрался сегодня на стадионе. "На самом деле украинцев, которые требуют дебатов кандидата Зеленского, гораздо больше", - добавил он.

Настоящий взрыв позитива на стадионе "Олимпийский". Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах,... Опубликовано Святославом Цеголком Воскресенье, 14 апреля 2019 г.

Отметим, Владимир Зеленский на дебаты не пришел.