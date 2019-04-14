У Порошенка нарахували 20 тис. людей на "Олімпійському"

Фото: Петро Порошенко на "Олімпійському" 14 квітня (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

На думку Цеголка, поліція применшує кількість присутніх

На стадіоні "Олімпійський", де сьогодні, 14 квітня, мали відбутись дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, зібралось близько 20 тис. людей. Про це на своєму Facebook написав прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Справжній вибух позитиву на стадіоні "Олімпійський". Атмосфера була неймовірна: родини з дітьми, сльози на очах, вишиванки і неймовірна віра в очах. Найбільше вразив гімн, який прямо на стадіоні співали 20 тисяч людей", - написав він.

На думку Цеголка, поліція применшує кількість тих, хто зібрався сьогодні на стадіоні. "Насправді українців, які вимагають дебатів від кандидата Зеленського, набагато більше", - додав він.

Справжній вибух позитиву на стадіоні "Олімпійський". Атмосфера була неймовірна: родини з дітьми, сльози на очах,... Опубліковано Святославом Цеголком Неділя, 14 квітня 2019 р.

Зазначимо, Володимир Зеленський на дебати не прибув.