ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка нарахували 20 тис. людей на "Олімпійському"

Новини » Політика    14.04.2019 - 18:07
У Порошенка нарахували 20 тис. людей на "Олімпійському"
Фото: Петро Порошенко на "Олімпійському" 14 квітня (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

На думку Цеголка, поліція применшує кількість присутніх

На стадіоні "Олімпійський", де сьогодні, 14 квітня, мали відбутись дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, зібралось близько 20 тис. людей. Про це на своєму Facebook написав прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Справжній вибух позитиву на стадіоні "Олімпійський". Атмосфера була неймовірна: родини з дітьми, сльози на очах, вишиванки і неймовірна віра в очах. Найбільше вразив гімн, який прямо на стадіоні співали 20 тисяч людей", - написав він.

На думку Цеголка, поліція применшує кількість тих, хто зібрався сьогодні на стадіоні. "Насправді українців, які вимагають дебатів від кандидата Зеленського, набагато більше", - додав він.

 

Справжній вибух позитиву на стадіоні "Олімпійський". Атмосфера була неймовірна: родини з дітьми, сльози на очах,...

Опубліковано Святославом Цеголком Неділя, 14 квітня 2019 р.

Зазначимо, Володимир Зеленський на дебати не прибув.

Порошенко заявив, що не називав Зеленського наркозалежним Порошенко заявив про відсутність підстав для розпуску Ради
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко Петродебатыстадион
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся