Порошенко: у нас нет других задач, кроме контрнаступления и победы

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что сейчас нет другой цели, чем контрнаступление и победа Украины в войне против российской агрессии.

"У нас нет другой задачи, чем победа. И в расходовании средств нет другого направления, чем Вооруженные силы Украины. Я об этом говорил за полгода до войны. За два дня до начала войны, после решения Путина о признании ЛНВ и ДНР, на Согласительном совете руководство парламента, все пытались убедить, что ничего не будет. И только ярость украинцев, мастерство Вооруженных сил сделали невероятное", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что сейчас все усилия должны быть сконцентрированы для контрнаступления.

"Не будет, знаете, такого широкомасштабного контрнаступления - в 12 часов ночи вся страна поднялась, пошла в широкомасштабное наступление и всех там выкинули, всех победили - это в воображении штатных лгунов, которые дезориентируют общество. А те, кто бывает на фронте, знают, что буквально выгрызают, выдирают каждое село, каждые 100 метров наступления. И знают цену, которую мы платим за это", - добавляет политик.