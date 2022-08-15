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Порошенко: у нас нет других задач, кроме контрнаступления и победы

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Понедельник 15 августа 2022 15:44
Порошенко: у нас нет других задач, кроме контрнаступления и победы Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что сейчас нет другой цели, чем контрнаступление и победа Украины в войне против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко.

"У нас нет другой задачи, чем победа. И в расходовании средств нет другого направления, чем Вооруженные силы Украины. Я об этом говорил за полгода до войны. За два дня до начала войны, после решения Путина о признании ЛНВ и ДНР, на Согласительном совете руководство парламента, все пытались убедить, что ничего не будет. И только ярость украинцев, мастерство Вооруженных сил сделали невероятное", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что сейчас все усилия должны быть сконцентрированы для контрнаступления.

"Не будет, знаете, такого широкомасштабного контрнаступления - в 12 часов ночи вся страна поднялась, пошла в широкомасштабное наступление и всех там выкинули, всех победили - это в воображении штатных лгунов, которые дезориентируют общество. А те, кто бывает на фронте, знают, что буквально выгрызают, выдирают каждое село, каждые 100 метров наступления. И знают цену, которую мы платим за это", - добавляет политик.

Он убежден: нам надо обеспечить контрнаступление. Каждый на своем участке, но приоритет - правобережная Херсонская область.

"Там воюет часть, в создании которой я принимал непосредственное участие, и сегодня мы имеем просто героические поступки наших бойцов. Контрнаступление - это то, чем сейчас живет каждый украинец. Да, мы не принимаем сейчас военных решений. Я уже не являюсь Верховным главнокомандующим, но на своем месте я и каждый член моей команды делает максимум возможного для того, чтобы обеспечить контрнаступление. Мы все сейчас этим живем", - резюмировал Порошенко.

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