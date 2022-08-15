Порошенко: у нас немає інших завдань, ніж контрнаступ та перемога

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.

"У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І у витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні сили України. Я про це говорив за півроку до війни. За два дні до початку війни, після рішення Путіна про визнання ЛНР і ДНР, на Погоджувальній раді керівництво парламенту, всі намагалися переконати, що нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних сил зробили неймовірне", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що зараз всі зусилля мають бути сконцентровані для контрнаступу.

"Не буде, знаєте, такого широкомасштабного контрнаступу - о 12 годині ночі вся країна піднялась, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли - це в уяві штатних брехунів, які дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває на фронті, знають, що буквально вигризають, видирають кожне село, кожних 100 метрів наступу. І знають ціну, яку ми платимо за це", - додає політик.