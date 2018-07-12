Порошенко напомнил подписантам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины

Порошенко в Брюсселе призвал гарантировать безопасность Украине государствам-подписантам Будапештского меморандума

Президент Украины Петр Порошенко во время симпозиума на саммите НАТО напомнил странам, которые подписали Будапештский меморандум, о выполнении обязательств относительно гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина когда-то была третьей крупнейшей ядерной страной в мире. Но она отказалась от ядерного потенциала в обмен на другую гарантию безопасности - Будапештский меморандум.

"Мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США, Великобритании, Франции, Китая и России. Где сейчас эти гарантии?", - спросил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина в течение четырех лет осуществляла евроинтеграционные шаги - было ратифицировано Соглашение об ассоциации, введен безвизовый режим для украинцев, заработала зона свободной торговли с Европейским союзом. На сегодня почти 50% украинской торговли ведется с ЕС.

"Когда миллионы людей четыре года назад вышли на Революцию достоинства, не требуя повышения зарплат или снижения налогов, они требовали возвращения к европейской семье", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Порошенко на симпозиуме в ходе саммита НАТО заявил, что вследствие агрессии Российской Федерации на Донбассе убиты почти 3 тысячи украинских солдат.