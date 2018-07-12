Порошенко нагадав підписантам Будапештського меморандуму про гарантії безпеки України
Порошенко у Брюсселі закликав гарантувати безпеку Україні державам-підписантам Будапештського меморандуму
Президент України Петро Порошенко під час симпозіуму на саміті НАТО нагадав країнам, котрі підписали Будапештський меморандум, про виконання зобов'язань щодо гарантій безпеки України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко наголосив, що Україна колись була третьою найбільшою ядерною країною у світі. Але вона відмовилась від ядерного потенціалу в обмін на іншу безпекову гарантію - Будапештський меморандум.
"Ми відмовилися від третього найбільшого арсеналу і натомість отримали гарантії від США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії. Де зараз ці гарантії?", - запитав Порошенко.
Він також підкреслив, що Україна впродовж чотирьох років здійснювала євроінтеграційні кроки - було ратифіковано Угоду про асоціацію, запроваджено безвізовий режим для українців, запрацювала зона вільної торгівлі з Європейським союзом. На сьогодні майже 50% української торгівлі ведеться з ЄС.
"Коли мільйони людей чотири роки тому вийшли на Революцію гідності, не вимагаючи підвищення зарплат чи зниження податків, вони вимагали повернення до європейської сім’ї", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Порошенко на симпозіумі в ході саміту НАТО заявив, що внаслідок агресії Російської Федерації на Донбасі вбито майже 3 тисячі українських солдат.