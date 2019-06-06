Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, для чего был начат нормандский формат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Ровно пять лет назад совместно с Берлином и Парижем мы открыли второй – нормандский – фронт в ответ на российскую агрессию против Украины. Благодаря европейской солидарности и трансатлантической поддержке мы остановили продвижение российских оккупационных войск вглубь украинской территории, не допустили реализации кремлевских проектов т.н. "новороссии и малороссии", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, эти пять лет – это "годы напряженных переговоров на высшем уровне, самоотверженной борьбы за освобождение украинских заложников, это 19 попыток заставить Россию перестать стрелять в украинцев, это годы перестройки проукраинской коалиции и сдерживания Москвы международными санкциями".

"Важно, что в эти дни мы услышали, по крайней мере на словах, уход Владимира Зеленского от риторики кандидата в президенты. Однако гораздо важнее увидеть конкретные шаги, которые бы диктовались не тяготением к миру любой ценой или через подозрительные референдумы, а решительностью в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал пятый президент.

Порошенко считает важным то, что вчера было возобновлено заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Важно, что налажены первые контакты с Берлином и Парижем. Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией. Потому что мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя", - написал он.

Политик также поддержал приоритет Владимира Зеленского защищать украинцев на оккупированном Донбассе. Однако, по убеждению Порошенко, не менее важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

"Годы российской агрессии научили нас самому важному – мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был начат нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво. Ничего об Украине без Украины!", - резюмировал Порошенко.