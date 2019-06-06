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Порошенко напомнил, для чего был начат нормандский формат


Порошенко подчеркнул, что мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, для чего был начат нормандский формат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Ровно пять лет назад совместно с Берлином и Парижем мы открыли второй – нормандский – фронт в ответ на российскую агрессию против Украины. Благодаря европейской солидарности и трансатлантической поддержке мы остановили продвижение российских оккупационных войск вглубь украинской территории, не допустили реализации кремлевских проектов т.н. "новороссии и малороссии", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, эти пять лет – это "годы напряженных переговоров на высшем уровне, самоотверженной борьбы за освобождение украинских заложников, это 19 попыток заставить Россию перестать стрелять в украинцев, это годы перестройки проукраинской коалиции и сдерживания Москвы международными санкциями".

"Важно, что в эти дни мы услышали, по крайней мере на словах, уход Владимира Зеленского от риторики кандидата в президенты. Однако гораздо важнее увидеть конкретные шаги, которые бы диктовались не тяготением к миру любой ценой или через подозрительные референдумы, а решительностью в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал пятый президент.

Порошенко считает важным то, что вчера было возобновлено заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Важно, что налажены первые контакты с Берлином и Парижем. Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией. Потому что мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя", - написал он.

Политик также поддержал приоритет Владимира Зеленского защищать украинцев на оккупированном Донбассе. Однако, по убеждению Порошенко, не менее важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

"Годы российской агрессии научили нас самому важному – мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был начат нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво. Ничего об Украине без Украины!", - резюмировал Порошенко.

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