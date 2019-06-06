П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, для чого був започаткований нормандський формат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Рівно п’ять років тому спільно з Берліном та Парижем ми відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України. Завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці ми зупинили просування російських окупаційних військ вглиб української території, не допустили реалізації кремлівських проектів т.зв. "новоросії та малоросії", - йдеться у повідомленні.

За словами Порошенка, ці п’ять років – це "роки напружених переговорів на найвищому рівні, самовідданої боротьби за звільнення українських заручників, це 19 спроб змусити Росію перестати стріляти в українців, це роки розбудови проукраїнської коаліції і стримування Москви міжнародними санкціями".

"Важливо, що цими днями ми почули, принаймні на словах, відхід Володимира Зеленського від риторики кандидата в президенти. Однак набагато важливіше побачити конкретні кроки, які б диктувалися не тяжінням до миру будь-якою ціною чи через підозрілі референдуми, а рішучістю до захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - написав п'ятий президент.

Порошенко вважає важливим те, що вчора було поновлено засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Важливо, що налагоджені перші контакти з Берліном і Парижем. Прийшов час почути від президента Зеленського конкретику стосовно тієї дорожньої карти, за якою ми відновимо контроль над кордоном з Росією. Бо світ захищатиме нас настільки, наскільки ми готові захищати себе", - написав він.

Політик також підтримав пріоритет Володимира Зеленського захищати українців на окупованому Донбасі. Однак, на переконання Порошенка, не менш важливо не лише повернути Україну на тимчасово окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території.

"Роки російської агресії навчили нас найважливішому – мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти. Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п’яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні. Треба діяти більш рішуче і наполегливо. Нічого про Україну без України!", - резюмував Порошенко.