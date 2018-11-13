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Порошенко нагородив Мустафу Джемілєва орденом Свободи

Новини » Політика    13.11.2018 - 22:40
Порошенко нагородив Мустафу Джемілєва орденом Свободи
Фото: нагородження Мустафи Джемілєва (twitter.com/poroshenko)

Президент повідомив, що Джемілєв був нагороджений за значний вклад у повернення Криму та допомозі у звільненні політв’язнів

Президент України Петро Порошенко нагородив лідера кримськотатарського народу та народного депутата України Мустафу Джемілєва орденом Свободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Порошенко заявив, що вручив орден Джемілєву на знак його значної ролі у поверненні Криму та допомозі у звільненні політичних в’язнів Кремля.

"Мустафа Джемілєв - справжній герой кримськотатарського та українського народу. Його внесок у боротьбу за утвердження цінностей демократії та свободи неоціненний", - заявив президент України.

Орденом Свободи нагороджується за "значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

 

Фото: нагородження (twitter.com/poroshenko)

Нагадаємо, Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП. За словами директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка, на зустрічі були присутні "представники УПЦ (МП) з числа тих, хто підтримує об'єднання".

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