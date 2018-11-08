Порошенко сподівається на позитивне рішення щодо траншу від ЄС

Фото: зустріч Петра Порошенка з Валдісом Домбровскісом (president.gov.ua)

Президент України зустрівся з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом

Президент України Петро Порошенко у ході візиту до Гельсінкі (Фінляндія) зустрівся з віце-президентом Європейської комісії (ЄК) Валдісом Домбровскісом. Сторони обговорили стан реалізації Кредитної угоди між Україною та Євросоюзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Сторони обговорили стан реалізації Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди між Україною та Європейським союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро.

"Україна максимально швидко реалізує взяті на себе зобов’язання в рамках згаданих угод і на сьогодні завершується виконання всіх 6 умов для отримання першого траншу допомоги (500 млн євро) та очікується позитивна оцінка Європейської комісії", - йдеться у повідомленні.

Фото: зустріч Петра Порошенка з Валдісом Домбровскісом (president.gov.ua)

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії - високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз надасть наступний транш макрофінансової допомоги Україні до кінця 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія схвалила пропозицію про фінансової допомоги Україні в 1 млрд євро.

"Європейська комісія прийняла пропозицію про нову програму макроекономічної допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації реформ", - йдеться в повідомленні на сайті ЄК.