Новый премьер-министр Испании Санчес принес присягу

Накануне парламент Испании выразил недоверие предшественнику Санчеса - Мариано Рахою

В Испании новый премьер-министр страны Педро Санчес принес присягу и приступил к профессиональным обязанностям. Глава Испанской социалистической рабочей партии Санчес в субботу, 2 июня, сменил на этом посту консерватора Мариано Рахоя, передает DW.

Отмечается, впервые церемония присяги нового премьера состоялась без религиозной атрибутики. Также на торжественной церемонии, прошедшей в монаршей резиденции близ Мадрида - Дворце Сарсуэла - присутствовал король Фелипе VI.

Накануне парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя в связи с коррупционным скандалом внутри правоконсервативной Народной партии, представителем которой является Рахой.

Санчес, от партии которого в испанский парламент входят только 85 депутатов, планирует управлять страной с опорой на тех политиков, у которых он нашел поддержку во время голосования за отставку правительства Рахоя. Для формирования большинства премьеру Испании необходимо 176 голосов.

Напомним, члены нового правительства Каталонии в субботу, 2 июня, приняли присягу. Таким образом автоматически завершился период прямого руководства в этом автономном регионе со стороны Мадрида.