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Порошенко розпочав офіційний візит до Катару

НовиниПолітика    19.03.2018 - 17:59
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

В рамках візиту Порошенка до Катару заплановано підписання низки двосторонніх документів

Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Держави Катар, в рамках якого заплановано підписання низки двосторонніх документів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Програмою перебування передбачені переговори глави української держави з найвищим політичним керівництвом Катару - Еміром держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ шейхом Абдуллою бін Насером Аль Тані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко також проведе окремі зустрічі із виконавчим директором Катарської Інвестиційної Адміністрації шейхом Абдуллою бін Мухаммедом Аль Тані та провідними катарськими бізнесменами.

Крім того, у рамках візиту передбачається участь Порошенка у відкритті міжнародної агропромислової виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко 18-20 березня 2018 року здійснить державний візит в Кувейт і Катар. 

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Теги: Порошенко Петро, Катар
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