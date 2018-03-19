Порошенко розпочав офіційний візит до Катару

Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Держави Катар, в рамках якого заплановано підписання низки двосторонніх документів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

"Програмою перебування передбачені переговори глави української держави з найвищим політичним керівництвом Катару - Еміром держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ шейхом Абдуллою бін Насером Аль Тані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко також проведе окремі зустрічі із виконавчим директором Катарської Інвестиційної Адміністрації шейхом Абдуллою бін Мухаммедом Аль Тані та провідними катарськими бізнесменами.

Крім того, у рамках візиту передбачається участь Порошенка у відкритті міжнародної агропромислової виставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Сьогодні розпочав офіційний візит до Держави Катар pic.twitter.com/l5hpTaxQuQ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 19, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко 18-20 березня 2018 року здійснить державний візит в Кувейт і Катар.