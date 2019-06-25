Порошенко: многие забыли, что Россия не изменила планов захватить Украину

Российская Федерация не скрывает своих агрессивных планов в отношении Украины, и война на Донбассе продолжается. Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять украинское государство, заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся "День рождения Героев АТО", сообщает пресс-служба политсилы.

"У нас нет мира, у нас есть война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война за то, чтобы Украина сохранилась. Это украинские Герои - наши воины - разрушили планы Путина по созданию Новороссии, Малороссии, планы уничтожить страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага на Донбассе. Если бы они его не остановили - неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину", - отметил он.

Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

"Вследствие этого приказа мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновку, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были уволены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!" - подчеркнул он.

Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

"Мы не сдадимся, мы победим, ибо с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, имеет ли право нация на будущее - или нет. Сейчас, за последний месяц мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам нужно всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них - о почти трех тысяч воинов, которые отдали жизнь, защищая страну против российской агрессии", - отметил Порошенко.