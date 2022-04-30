ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: мир никогда уже не будет таким, как до 24 февраля

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 18:41
Порошенко: мир никогда уже не будет таким, как до 24 февраля Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что мир больше не будет никогда таким, как был до 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко.

"Я могу подчеркнуть - я был твердо убежден, что война будет. Поэтому начиная с октября месяца я подавал законопроекты, на каждом телеэфире, на каждой Согласительном совете в парламенте я инициировал заседание СНБО. Я пытался увеличить способность страны давать отпор. Что мог - сделал", - говорит Порошенко.

Он также отметил, что его поразили страдания детей. И это не только убитые дети.

"Когда вы видите картинку, где мальчик приносит консервы на могилу мамы, которая похоронена у него во дворе, нормальный человек это выдержать не может. Когда вы видите за границей, когда на спине у девочки написан адрес. Эти эмоции иностранцам не передать. Потому что они на это смотрят как на голливудский фильм ужасов, они не чувствуют, какой болью пропитанной эта атмосфера", - рассказывает Порошенко.

Он также убежден, что мы точно должны это не забыть. Мы точно должны это помнить.

"Я не сомневаюсь в нашей победе. Украина никогда не сдастся. Речь идет лишь о продолжительности войны, но сейчас с помощью мира, с поступлением вооружения, эта победа будет быстрее. Но мы точно должны это помнить, когда будем восстанавливать Украину", - подчеркнул Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны