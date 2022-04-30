Порошенко: мир никогда уже не будет таким, как до 24 февраля
Пятый президент Петр Порошенко считает, что мир больше не будет никогда таким, как был до 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко.
"Я могу подчеркнуть - я был твердо убежден, что война будет. Поэтому начиная с октября месяца я подавал законопроекты, на каждом телеэфире, на каждой Согласительном совете в парламенте я инициировал заседание СНБО. Я пытался увеличить способность страны давать отпор. Что мог - сделал", - говорит Порошенко.
Он также отметил, что его поразили страдания детей. И это не только убитые дети.
"Когда вы видите картинку, где мальчик приносит консервы на могилу мамы, которая похоронена у него во дворе, нормальный человек это выдержать не может. Когда вы видите за границей, когда на спине у девочки написан адрес. Эти эмоции иностранцам не передать. Потому что они на это смотрят как на голливудский фильм ужасов, они не чувствуют, какой болью пропитанной эта атмосфера", - рассказывает Порошенко.
Он также убежден, что мы точно должны это не забыть. Мы точно должны это помнить.
"Я не сомневаюсь в нашей победе. Украина никогда не сдастся. Речь идет лишь о продолжительности войны, но сейчас с помощью мира, с поступлением вооружения, эта победа будет быстрее. Но мы точно должны это помнить, когда будем восстанавливать Украину", - подчеркнул Порошенко.