Порошенко: світ ніколи вже не буде таким, як до 24 лютого

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що світ більше не буде ніколи таким, як був до 24 лютого.

"Я можу наголосити - я був твердо переконаний, що війна буде. Тому починаючи з жовтня місяця я подавав законопроекти, на кожному телеефірі, на кожній Погоджувальній раді в парламенті я ініціював засідання РНБО. Я намагався збільшити здатність країни давати відсіч. Що міг - зробив", - говорить Порошенко.

Він також наголосив, що його вразили страждання дітей. І це не тільки вбиті діти.

"Коли ви бачите картинку, де хлопчик приносить консерви на могилу мами, яка похована в нього у дворі, нормальна людина це витримати не може. Коли ви бачите за кордоном, коли на спині у дівчинки написана адреса. Ці емоції іноземцям не передати. Тому що вони на це дивляться як на голівудський фільм жахів, вони не відчувають, яким болем пропитана ця атмосфера", - розповідає Порошенко.

Він також переконаний, що ми точно маємо це не забути. Ми точно маємо це пам’ятати.

"Я не маю жодного сумніву у нашій перемозі. Україна ніколи не здасться. Мова йде лише про тривалість війни, але зараз із допомогою світу, з надходженням озброєння, ця перемога буде швидша. Але ми точно маємо це пам’ятати, коли будемо відновлювати Україну", - наголосив Порошенко.