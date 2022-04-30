Порошенко: світ ніколи вже не буде таким, як до 24 лютого
П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що світ більше не буде ніколи таким, як був до 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка.
"Я можу наголосити - я був твердо переконаний, що війна буде. Тому починаючи з жовтня місяця я подавав законопроекти, на кожному телеефірі, на кожній Погоджувальній раді в парламенті я ініціював засідання РНБО. Я намагався збільшити здатність країни давати відсіч. Що міг - зробив", - говорить Порошенко.
Він також наголосив, що його вразили страждання дітей. І це не тільки вбиті діти.
"Коли ви бачите картинку, де хлопчик приносить консерви на могилу мами, яка похована в нього у дворі, нормальна людина це витримати не може. Коли ви бачите за кордоном, коли на спині у дівчинки написана адреса. Ці емоції іноземцям не передати. Тому що вони на це дивляться як на голівудський фільм жахів, вони не відчувають, яким болем пропитана ця атмосфера", - розповідає Порошенко.
Він також переконаний, що ми точно маємо це не забути. Ми точно маємо це пам’ятати.
"Я не маю жодного сумніву у нашій перемозі. Україна ніколи не здасться. Мова йде лише про тривалість війни, але зараз із допомогою світу, з надходженням озброєння, ця перемога буде швидша. Але ми точно маємо це пам’ятати, коли будемо відновлювати Україну", - наголосив Порошенко.