Порошенко: мир на Донбассе обеспечит не "формула Штайнмайера", а миротворцы ООН

Для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях Украине нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью Euractiv.com.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части украинско-российской границы", - сказал Порошенко.

По его мнению, власть Российской Федерации стремится восстановить Советскую империю в новом формате, и агрессия на Донбассе это лишь часть стратегического плана Владимира Путина. Именно поэтому Кремль любой ценой пытается оставить за собой контроль части украинско-российской границы.

"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, что восстановление территориальной целостности нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.

"Дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - резюмировал Порошенко.

Как ранее писало РБК-Украина, Петр Порошенко в Брюсселе призвал Европарламент не допустить "детоксикации" Путина - когда президент России будет возвращаться в нормальную жизнь и станет "рукопожатным".