Порошенко і міністри трьох країн ЄС обговорили посилення тиску на Росію

Фото: зустріч Петра Порошенка з главами МЗС Польщі та країн Балтії (president.gov.ua)

Порошенко сподівається, що країни ЄС збільшать допомогу для Донбасу та Приазов'я

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі, Литви та Естонії обговорив посилення міжнародного тиску на Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, а також главами зовнішньополітичних відомств Литви та Естонії Лінасом Лінкявічусом та Свеном Міксером.

Сторони обговорили ситуацію в Азовському і Чорному морях та загрози з боку Росії з урахуванням захоплення українських кораблів, наголосили на необхідності міжнародного тиску на Росію для звільнення моряків і повернення кораблів. Порошенко також повідомив міністрів про ситуацію на Донбасі.

Крім того, президент висловив надію на збільшення допомоги з боку Європейської комісії та країн-учасниць ЄС для підтримки Донбасу і українського Приазов'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко на зустрічі з головою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою обговорив ризики для енергетичної безпеки Євросоюзу, викликані будівництвом газопроводу "Північний потік-2".