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Порошенко: место генсека ООН Гутерреша - в Мариуполе, а не в Москве

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поехать в Мариуполь, а не в Москву, чтобы увидеть истинную картину страшных преступлений российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире французского LCI.

"Лучше один раз увидеть собственными глазами, что Путин сделал в Украине. Потому что по телевидению ты этого не почувствуешь. По телевидению тебе кажется, что ты смотришь фильм ужасов. А когда ты лично посмотришь преступления россиян, пообщаешься с гражданскими украинцами, которые прошли этот ад, тогда тебе и позиция Украины, и преступления Москвы будут понятны лучше. Я думаю, что это антидот, который Гутерреш должен был получить от российской фейковой кампании, от российской дезинформации", - считает Порошенко.

Он также убежден, что Антониу Гутерреш имеет сейчас возможность осуществить миссию своей жизни.

"Я очень надеюсь, он не упустит этот шанс. Если бы ты хотя бы это сделал в жизни, ты уже не зря жил. Господин Гутерреш, я думаю, вы можете исправить эту ошибку и продемонстрировать решительность своих действий, когда приедете в Киев", - добавил Порошенко.

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Петр ПорошенкоООНМариуполь