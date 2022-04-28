Порошенко: місце генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві

"Краще один раз побачити на власні очі, що Путін зробив в Україні. Бо по телебаченню ти цього не відчуєш. По телебаченню тобі здається, що ти дивишся фільм жахів. А коли ти особисто подивишся злочини росіян, поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини Москви будуть зрозумілі краще. Я думаю, що це антидот, який Гутерреш мав отримати від російської фейкової кампанії, від російської дезінформації", - вважає Порошенко.

Він також переконаний, що Антоніу Гутерреш має зараз можливість здійснити місію свого життя.

"Я дуже сподіваюся, він не втратить цей шанс. Якби ти хоча б це зробив у житті, ти вже не дарма жив. Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ", - додав Порошенко.