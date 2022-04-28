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Порошенко: місце генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі французького LCI.

"Краще один раз побачити на власні очі, що Путін зробив в Україні. Бо по телебаченню ти цього не відчуєш. По телебаченню тобі здається, що ти дивишся фільм жахів. А коли ти особисто подивишся злочини росіян, поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини Москви будуть зрозумілі краще. Я думаю, що це антидот, який Гутерреш мав отримати від російської фейкової кампанії, від російської дезінформації", - вважає Порошенко.

Він також переконаний, що Антоніу Гутерреш має зараз можливість здійснити місію свого життя.

"Я дуже сподіваюся, він не втратить цей шанс. Якби ти хоча б це зробив у житті, ти вже не дарма жив. Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ", - додав Порошенко.

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