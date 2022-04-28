ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: место генсека ООН Гутерреша - в Мариуполе, а не в Москве

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 09:22
Порошенко: место генсека ООН Гутерреша - в Мариуполе, а не в Москве Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поехать в Мариуполь, а не в Москву, чтобы увидеть истинную картину страшных преступлений российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко в эфире французского LCI.

"Лучше один раз увидеть собственными глазами, что Путин сделал в Украине. Потому что по телевидению ты этого не почувствуешь. По телевидению тебе кажется, что ты смотришь фильм ужасов. А когда ты лично посмотришь преступления россиян, пообщаешься с гражданскими украинцами, которые прошли этот ад, тогда тебе и позиция Украины, и преступления Москвы будут понятны лучше. Я думаю, что это антидот, который Гутерреш должен был получить от российской фейковой кампании, от российской дезинформации", - считает Порошенко.

Он также убежден, что Антониу Гутерреш имеет сейчас возможность осуществить миссию своей жизни.

"Я очень надеюсь, он не упустит этот шанс. Если бы ты хотя бы это сделал в жизни, ты уже не зря жил. Господин Гутерреш, я думаю, вы можете исправить эту ошибку и продемонстрировать решительность своих действий, когда приедете в Киев", - добавил Порошенко.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко ООН Мариуполь
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги