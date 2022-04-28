Порошенко: место генсека ООН Гутерреша - в Мариуполе, а не в Москве

"Лучше один раз увидеть собственными глазами, что Путин сделал в Украине. Потому что по телевидению ты этого не почувствуешь. По телевидению тебе кажется, что ты смотришь фильм ужасов. А когда ты лично посмотришь преступления россиян, пообщаешься с гражданскими украинцами, которые прошли этот ад, тогда тебе и позиция Украины, и преступления Москвы будут понятны лучше. Я думаю, что это антидот, который Гутерреш должен был получить от российской фейковой кампании, от российской дезинформации", - считает Порошенко.

Он также убежден, что Антониу Гутерреш имеет сейчас возможность осуществить миссию своей жизни.

"Я очень надеюсь, он не упустит этот шанс. Если бы ты хотя бы это сделал в жизни, ты уже не зря жил. Господин Гутерреш, я думаю, вы можете исправить эту ошибку и продемонстрировать решительность своих действий, когда приедете в Киев", - добавил Порошенко.