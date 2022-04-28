ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: місце генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 09:22
Порошенко: місце генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка в ефірі французького LCI.

"Краще один раз побачити на власні очі, що Путін зробив в Україні. Бо по телебаченню ти цього не відчуєш. По телебаченню тобі здається, що ти дивишся фільм жахів. А коли ти особисто подивишся злочини росіян, поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини Москви будуть зрозумілі краще. Я думаю, що це антидот, який Гутерреш мав отримати від російської фейкової кампанії, від російської дезінформації", - вважає Порошенко.

Він також переконаний, що Антоніу Гутерреш має зараз можливість здійснити місію свого життя.

"Я дуже сподіваюся, він не втратить цей шанс. Якби ти хоча б це зробив у житті, ти вже не дарма жив. Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ", - додав Порошенко.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко ООН Маріуполь
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші