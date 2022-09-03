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Порошенко: если МАГАТЭ не может гарантировать безопасность ЗАЭС, надо вводить миротворцев ООН

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал к введению миротворческой миссии ООН на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире французского LCI.

"По моему глубокому убеждению, поскольку речь идет о глобальной ядерной безопасности, то нужно немедленно проводить решение по демилитаризации ЗАЭС и размещению там миротворческих подразделений по решению Совета Безопасности ООН. Это наиболее быстрый и по моему мнению наиболее эффективный шаг", - заявил Порошенко.

По его мнению, МАГАТЭ должен честно сказать - если оно не способно остановить российские войска, а соответственно не способно гарантировать безопасность, то оно должно поддержать предложение отдельных стран-членов Евросоюза.

"Демилитаризация ЗАЭС - один из немногих эффективных шагов, которые спасут мир. Я рассчитываю на поддержку Франции как постоянного члена СБ ООН в продвижении этой очень важной инициативы. Я хочу поблагодарить президента Французской Республики Эммануэлю Макрону за титанические усилия, которые были направлены для урегулирования ситуации. Я благодарю отдельным странам Евросоюза, которые поддержали мою идею, мое предложение провести решение о применении с мандатами миротворцев СБ ООН, чтобы они взяли под контроль ситуацию на ядерных объектах, включая Запорожской АЭС, и защитили Европу и мир от nuclear contamination - ядерного загрязнения", - резюмировал Порошенко.

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Петр Порошенко