Порошенко: якщо МАГАТЕ не може гарантувати безпеку ЗАЕС, треба вводити миротворців ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі французького LCI .

"На моє глибоке переконання, оскільки йдеться про глобальну ядерну безпеку, то потрібно негайно проводити рішення по демілітаризації ЗАЕС і розміщенню там миротворчих підрозділів за рішенням Ради безпеки ООН. Це є найбільш швидкий і на мою думку найбільш ефективний крок", - заявив Порошенко.

На його думку, МАГАТЕ має чесно сказати - якщо воно не здатне зупинити російські війська, а відповідно не здатне гарантувати безпеку, то воно має підтримати пропозицію окремих країн-членів Євросоюзу.

"Демілітаризація ЗАЕС - один із небагатьох ефективних кроків, які врятують світ. Я розраховую на підтримку Франції як постійного члена РБ ООН в просування цієї дуже важливої ініціативи. Я хочу подякувати президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону за титанічні зусилля, які були спрямовані для врегулювання ситуації. Я дякую окремим країнам Євросоюзу, які підтримали мою ідею, мою пропозицію провести рішення про застосування миротворців з мандатами РБ ООН, щоб вони взяли під контроль ситуацію на ядерних об’єктах, включно із Запорізькою АЕС, і захистили Європу та світ від nuclear contamination - ядерного забруднення", - резюмував Порошенко.