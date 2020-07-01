Порошенко лидер доверия во Львове, "Слуга народа" - на шестом месте

Пятый президент Украины Петр Порошенко пользуется наибольшим доверием среди жителей Львова. Действующего президента Владимира Зеленского положительно оценивают 18,2% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра СОЦИС, проведенное по заказу телеканала "Эспрессо".

Позитивное отношение к Порошенко выразили 47,2% опрошенных, отрицательное 25,2%. Действующего президента Владимира Зеленского негативно оценивают 51,3% опрошенных. Святослав Вакарчук получил 40% негативного отношения и 23,4% - положительного.

73% опрошенных считают, что события в Украине движутся в неправильном направлении.

Кроме того, если бы выборы президента происходили в ближайшее время, то за Петра Порошенко среди тех, кто определился и готовы голосовать отдали голоса свыше 45,1% львовян. За Владимира Зеленского - 11,1%, Анатолия Гриценко -8,1%, Игоря Смешко - 6,5%, Андрея Садового - 6%, Юлию Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшко - 2,6%.

Среди политических сил безоговорочное лидерство имеет партия Порошенко "Европейская Солидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса почти 43% тех, кто определился и пойдет на выборы. На втором месте - партия "Голос" 12,5%.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать - 8%, Объединение "Самопомич" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батькивщина" - 5,3%.

На выборах во Львовский горсовет "Европейскую солидарность" готовы поддержать 29%, "Самопомич" - 16%, "Голос" - 11%, ВО "Свобода" 6,8%, "Украинскую Галицкую партию" - 6,3%.

На шестом месте - партия Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 5,5%. 5,4% набирает партия "Гражданская позиция".

Если бы выборы Львовского городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье, то за Андрея Садового (Объединение "Самопомич") готовы проголосовать 35,7% среди тех, кто определился и придет на выборы, за кандидата от "Европейской Солидарности" Олега Синютку 14,4%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского 14,1%.

Отмечается, что исследование проводилось методом телефонного опроса с 17 по 23 июня. Исследование было проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, которые входят в Львовского городского совета.

Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также деление на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов.