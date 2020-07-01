П’ятий президент України Петро Порошенко користується найбільшою довірою серед жителів Львова. Діючого президента Володимира Зеленського позитивно оцінюють 18,2% опитаних.

Про це свідчать результати опитування центру СОЦИС, проведене на замовлення телеканалу "Еспресо".

Позитивне ставлення до Порошенка висловили 47,2% опитаних, негативне 25,2%. Діючого президента Володимира Зеленського негативно оцінюють 51,3% опитаних. Святослав Вакарчук отримав 40% негативного ставлення і 23,4% - позитивного.

73% опитаних вважають, що події в Україні рухаються у неправильному напрямку.

Крім того, якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то за Петра Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси понад 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського - 11,1%, Анатолія Гриценка -8,1%, Ігоря Смешка - 6,5%, Андрія Садового - 6%, Юлію Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшка - 2,6%.

Серед політичних сил беззаперечне лідерство має партія Порошенка "Європейська Солідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси майже 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці - партія "Голос" - 12,5%.

Партію "Слуга народу" готові підтримати - 8%, Об‘єднання "Самопоміч" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батьківщина" - 5,3%.

На виборах до Львівської міськради "Європейську солідарність" готові підтримати 29%, "Самопоміч" - 16%, "Голос" - 11%, ВО "Свобода" 6,8%, "Українську Галицьку партію" 6,3%.

На шостому місці - партія Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 5,5%. 5,4% набирає партія "Громадянська позиція".

Якби вибори Львівського міського голови відбувались найближчої неділі, то за Андрія Садового (Об’єднання "Самопоміч") готові проголосувати 35,7% серед тих, хто визначився і прийде на вибори, за кандидата від "Європейської Солідарності" Олега Синютку 14,4%, за кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського 14,1%.

Зазначається, що дослідження проводилося методом телефонного опитування з 17 по 23 червня. Дослідження було проведено в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради.

Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів.