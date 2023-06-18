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Порошенко купив для ЗСУ півтисячі тепловізорів

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт. Вартість партії техніки - 15 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми закупили нашим бійцям, ні, не барабани, а півтисячі тепловізорів на 15 мільйонів гривень, і вже за кілька годин - передамо в Збройні сили Україна", - повідомив Порошенко.

Наступ України

Як повідомлялося, на початку червня українські військові активізували наступальні дії відразу на декількох ділянках фронту. Зокрема, ЗСУ просувають на флангах Бахмутського напрямку.

Крім того, наші воїни почали звільняти населені пункти на Бердянському та Запорізькому напрямках. Довгий час лінія фронту на цих напрямках була незмінною.

При цьому британська розвідка зазначає, що окупаційні війська зараз зазнають найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут у березні цього року.

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Петро ПорошенкоЗбройні сили України