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Порошенко: мы купили 70 тысяч защитных костюмов для врачей

Новости » Политика     01.04.2020 - 20:12
Порошенко: мы купили 70 тысяч защитных костюмов для врачей
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По мнению Порошенко, подготовка власти к эпидемии была провалена

70 тысяч защитных костюмов для медиков приобретены и уже передаются в больницы по всей Украине. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина.

"Медицинское направление всегда было среди приоритетов, это и программа по клинике Охматдет, и строительство больницы в Кременчуге, и оснащение Института рака, которое сделала, в том числе, и команда Рошен во главе с руководителем Вячеславом Москалевським. И я хочу поблагодарить за ту огромную работу, которая была сделана, но сегодня мы должны работать как де-факто скорая помощь", - отметил Порошенко

В то же время, по мнению Порошенко, подготовка власти к эпидемии была провалена.

"Можно просто продемонстрировать, каким образом это делала наша команда - и Рошена, и Фонда. Были закуплены, законтрактованны защитные костюмы. Сначала это было 10 тыс., уже через два дня - 20, потом приняли решение увеличить до 30. Защитные костюмы для врачей. На сегодня законтрактованная цифра 70 тысяч костюмов", - добавил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что количество инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов составляет примерно 3 тысячи человек.

"В среднем с медицинским персоналом это не больше 50-ти. И для них мы берем 70 тысяч костюмов, для того, чтобы закрыть хотя бы первые 2-3 недели работы, чтобы люди чувствовали себя защищенными", - пояснил Порошенко.

Он также сообщил, что эта помощь распределяется исключительно через систему больниц с привлечением органов местного самоуправления.

"Исключительно на больницы, где будут концентрированно принимать больных на коронавирус, инфекционные больницы, потому что там в первую очередь нужно защитить врачей и средний медперсонал. В противном случае врача не отпустят из дома, потому что он вернется и заразит всех - детей, людей пожилого возраста. Это первый приоритет, потому что оставить людей без медицинской помощи просто невозможно", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщил Порошенко, его партия выкупила и распределила все, начиная от пульсоксиметров и заканчивая мониторами.

"Вы не представляете себе, насколько сейчас трудно организовать транспортировку из Китая всех этих грузов самолетами, потому что ограниченное воздушное пространство. Хочу поблагодарить нашим азербайджанским партнерам, которые вывезли первую партию, которая должна приходить послезавтра. Хочу поблагодарить, кстати, и тем представителям власти, правительства и Офиса президента, которые на правительственный самолет взяли наши грузы, и там где есть за что. Это было чрезвычайно трудно, но нам помогли доставить защитные костюмы, маски, они также должны быть растаможены. Мы делаем максимум важного для того, чтобы был "зеленый коридор" через таможню", - резюмировал Порошенко.

Напомним, в рамках гуманитарной помощи из Китая 1 апреля в Украину было доставлено 300 тыс. быстрых тестов на коронавирус и 100 тыс. ПЦР-тестов, а также несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты и 40 тыс. пар защитных очков.

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