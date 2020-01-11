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Порошенко купил квартиру танкисту Богдану Пантюшенко

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Порошенко приобрел квартиру танкисту, освобожденного после пяти лет плена

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Петр Порошенко.

Напомним, Богдан Пантюшенко (позывной "Броня") 18 января 2015 попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж попал в плен.

Пятый президент вместе с депутатами "Европейской солидарности" встретился с военным и его женой Викторией, и лично передал им документы на приобретённую квартиру.

Порошенко также сообщил, что еще во время пребывания в плену Богдана Пантюшенко было решено приобрести квартиры трем военнослужащим - двум военным с 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко.

"Для двух нам это удалось сделать раньше. Я очень счастлив, что Господь подарил мне такую ​​возможность, чтобы и ваша семья имела возможность сама выбрать и приобрести квартиру в городе Киеве", - добавил Порошенко.

По его словам, очень много людей верили и молились о скорейшем возвращении украинских пленных домой.

"Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст - ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин", - заявил Петр Порошенко, поблагодарив Пантюшенко за воинский дух и любовь к Украине.

Кроме того, Порошенко напомнил, как 18 января 2015 в боях под Спартаком, когда была дана команда танкового наступления в направлении Путиловского моста, танкисты взяли такой темп, что фактически вошли в Донецк. Три танка вышли к мосту. "Я был поражен тем героизмом, который продемонстрировал Богдан и экипажи всех танков", - отметил Порошенко.

В свою очередь, Виктория и Богдан Пантюшенко поблагодарили пятого президента за поддержку и помощь.

"Спасибо за такой значительный вклад и в переговорный процесс, и в наши судьбы в частности ... Муж уже дома, семья целая - и это самое главное. В дальнейшем я хочу только мира нашей стране. И я верю в победу", - сказала Виктория Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко подчеркнул, что Украине нужен мир на украинских условиях, а не "русский мир". Он также добавил, что очень рад развития украинского языка, музыки, кино в стране.

"У нас есть свое, которое мы должны развивать. И я очень благодарен, что наша культура наконец взорвалась и надеюсь, что это только старт и начало ее развития", - отметил военный.

Семья Пантюшенко пригласила Петра Порошенко и депутатов "Европейской Солидарности" на новоселье.

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