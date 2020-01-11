ru
ua

Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенко

Новини » Політика   

Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому після п’яти років полону

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільненні після п’яти років перебування в полоні бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Петро Порошенко.

Нагадаємо, Богдан Пантюшенко (позивний "Броня") 18 січня 2015 року потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли у полон.

П’ятий президент разом з депутатами "Європейської Солідарності" зустрівся із військовим та його дружиною Вікторією, і особисто передав їм документи на придбанну квартиру.

Порошенко повідомив, що ще під час перебування в полоні Богдана Пантюшенка було вирішено придбати квартири трьом військовослужбовцям – двом військовим з 3-го полку спецназу та танкісту Пантюшенку.

"Для двох нам це вдалося зробити раніше. Я дуже щасливий, що Господь подарував мені таку можливість, щоб і ваша родина мала можливість сама вибрати і придбати квартиру в місті Києві", – додав Порошенко.

За його словами, дуже багато людей вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому.

"Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин", – заявив Петро Порошенко, подякувавши Пантюшенко за військовий дух та любов до України.

Окрім того, Порошенко нагадав, як 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була дана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкісти взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Три танки вийшли до мосту. "Я був вражений тим героїзмом, який продемонстрував Богдан і екіпажі всіх танків", – зазначив Порошенко.

У свою чергу, Вікторія та Богдан Пантюшенко подякували п’ятому президенту за підтримку та допомогу.

"Дякую за такий значний внесок і в переговорний процес, і в наші долі зокрема… Чоловік вже вдома, родина ціла – і це найголовніше. В подальшому я бажаю лише миру нашій країні. І я вірю в перемогу", – сказала Вікторія Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко наголосив, що Україні потрібен мир на українських умовах, а не "русскій мір". Він також додав, що дуже радий розвитку української мови, музики, кіно в країні.

"У нас є своє, яке ми повинні розвивати. І я дуже вдячний, що наша культура нарешті вибухнула і сподіваюся, що це тільки старт і початок її розвитку", – зазначив військовий.

Родина Пантюшенків запросила Петра Порошенка та депутатів "Європейської Солідарності" на новосілля.

У Миколаївській області авто врізалося в дерево, є жертви Катастрофа українського літака в Ірані: загинули всі пасажири і екіпаж
Читати всі новини