Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільненні після п’яти років перебування в полоні бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Петро Порошенко.

Нагадаємо, Богдан Пантюшенко (позивний "Броня") 18 січня 2015 року потрапив у полон російських найманців поблизу Донецького аеропорту. Під час запеклих боїв в районі Донецького аеропорту підконтрольні Росії бойовики підбили танк, а його екіпаж взяли у полон.

П’ятий президент разом з депутатами "Європейської Солідарності" зустрівся із військовим та його дружиною Вікторією, і особисто передав їм документи на придбанну квартиру.

Порошенко повідомив, що ще під час перебування в полоні Богдана Пантюшенка було вирішено придбати квартири трьом військовослужбовцям – двом військовим з 3-го полку спецназу та танкісту Пантюшенку.

"Для двох нам це вдалося зробити раніше. Я дуже щасливий, що Господь подарував мені таку можливість, щоб і ваша родина мала можливість сама вибрати і придбати квартиру в місті Києві", – додав Порошенко.

За його словами, дуже багато людей вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому.

"Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком справжнього лицаря України. Незважаючи на твій дуже молодий вік – ти справжній воїн, ти справжній українській лицар, ти справжній патріот і справжній громадянин", – заявив Петро Порошенко, подякувавши Пантюшенко за військовий дух та любов до України.

Окрім того, Порошенко нагадав, як 18 січня 2015 року у боях під Спартаком, коли була дана команда танкового наступу в напрямку Путилівського мосту, танкісти взяли такий темп, що фактично увійшли в Донецьк. Три танки вийшли до мосту. "Я був вражений тим героїзмом, який продемонстрував Богдан і екіпажі всіх танків", – зазначив Порошенко.

У свою чергу, Вікторія та Богдан Пантюшенко подякували п’ятому президенту за підтримку та допомогу.

"Дякую за такий значний внесок і в переговорний процес, і в наші долі зокрема… Чоловік вже вдома, родина ціла – і це найголовніше. В подальшому я бажаю лише миру нашій країні. І я вірю в перемогу", – сказала Вікторія Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко наголосив, що Україні потрібен мир на українських умовах, а не "русскій мір". Він також додав, що дуже радий розвитку української мови, музики, кіно в країні.

"У нас є своє, яке ми повинні розвивати. І я дуже вдячний, що наша культура нарешті вибухнула і сподіваюся, що це тільки старт і початок її розвитку", – зазначив військовий.

Родина Пантюшенків запросила Петра Порошенка та депутатів "Європейської Солідарності" на новосілля.