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Порошенко купил билет на самолет после попытки вручить ему повестку, - ГБР

Автор: Илона Свиридова

Государственное бюро расследований утверждает, что бывший президент Петр Порошенко, вероятно, не планировал зарубежную поездку заранее. Билет на самолет был куплен через несколько часов после неудачной попытки вручить ему повестку в бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании суда адвокат Порошенко заявил о заранее сформированном плане поездки в страны ЕС. Однако следователи установили, что он заказал билеты на самолет в тот же день, когда ему пытались вручить повестку о вызове в ГБР.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР отметили, что ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко, решение принято по делу о государственной измене.

Подробности возможного уголовного преследования пятого президента читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".

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Петр ПорошенкоГБР