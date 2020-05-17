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Порошенко: коммунистический террор должен был стать предохранителем от "русского мира"

Новости » Политика     17.05.2020 - 10:38
Порошенко: коммунистический террор должен был стать предохранителем от "русского мира"
фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко напоминает, что "специальные потребности" - такой была официальная цель выделения земельного участка в Быковнянском лесу

Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле. Об этом написал ко Дню памяти жертв политических репрессий пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Ученые говорят, в Быковнянском лесу в течение страшных лет Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 тысяч замученных украинцев. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, - ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления", - написал Порошенко.

Порошенко напоминает, что "специальные потребности" - такой была официальная цель выделения земельного участка в Быковнянском лесу. На самом деле этот лес стал "украинским некрополем", отмечает политик.

"Интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых "чисток", бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и много других народов, к сожалению, до сих пор не установленных людей покоятся в этом скорбном месте. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненных в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним..." - добавил Порошенко.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины Порошенко Петррепрессии
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