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Порошенко: комуністичний терор мав стати запобіжником від "руського міра"

Новини » Політика     17.05.2020 - 10:38
Порошенко: комуністичний терор мав стати запобіжником від "руського міра"
фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко нагадує, що "спеціальні потреби" - такою була офіційна мета виділення земельної ділянки у Биківнянському лісі

Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати "руський мір" на нашій українській землі. Про це написав до Дня пам’яті жертв політичних репресій п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров’ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, - жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочину", - написав Порошенко.

Порошенко нагадує, що "спеціальні потреби" - такою була офіційна мета виділення земельної ділянки у Биківнянському лісі. Насправді цей ліс став "українським некрополем", зазначає політик.

"Інтелігенція, державні та релігійні діячі, жертви так званих "чисток", колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці. Вічна пам’ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, в інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам’ятаємо…" - додав Порошенко.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Порошенко Петрорепрессии
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