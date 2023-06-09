Порошенко з командою привіз у Херсон більше ста тон допомоги

"Роботи багато, часу обмаль, тому коротко про те, що вдалося привезти сьогодні. 140 тон питної води, 11 палет продуктів харчування. А також човни з двигунами, прогумовані комбінезони, генератори і мотопомпи, корм для тварин і переноски. Сьогодні вся Україна з херсонцями, з нашим Півднем", - написав Порошенко.

За його словами, допомогу збирали по всій країні: є "заброди" з Рівного, чоботи з Чернівців, двигуни і мотопомпи з Дніпропетровської області.

Порошенко також зауважив: попри обстріли добровольці везуть гуманітарку на південь до постраждалих районів. "Я дуже дякую всім, хто сьогодні допомагає Херсону. Сьогодні Херсон потребує нашої допомоги. На жаль, під час евакуації відбуваються обстріли. Але такі сміливі люди не бояться завозити воду, харчі та іншу допомогу. Ми вважаємо, що це - героїчні вчинки людей, які стали добровольцями", - додав він.