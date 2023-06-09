Порошенко с командой привез в Херсон более ста тонн помощи

"Работы много, времени мало, поэтому коротко о том, что удалось привезти сегодня. 140 тонн питьевой воды, 11 паллет продуктов питания. А также лодки с двигателями, прорезиненные комбинезоны, генераторы и мотопомпы, корм для животных и переноски. Сегодня вся Украина с херсонцами, с нашим Югом", - написал Порошенко.

По его словам, помощь собирали по всей стране: есть "заброды" из Ровно, сапоги из Черновцов, двигатели и мотопомпы из Днепропетровской области.

Порошенко также отметил: несмотря на обстрелы, добровольцы везут гуманитарку на юг в пострадавшие районы. "Я очень благодарю всех, кто сегодня помогает Херсону. Сегодня Херсон нуждается в нашей помощи. К сожалению, во время эвакуации происходят обстрелы. Но такие смелые люди не боятся завозить воду, продовольствие и другую помощь. Мы считаем, что это - героические поступки людей, которые стали добровольцами", - добавил он.