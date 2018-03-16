Порошенко: в Катериновке должен быть мобильный терминал "Ощадбанка"

В Катериновке (Луганская область) еженедельно должен быть мобильный терминал "Ощадбанка". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Порошенко, в Катериновке должен быть еженедельно мобильный терминал "Ощадбанка", чтобы жители могли получить заработную плату и пенсию.

"Чтобы восстанавливалась нормальная мирная жизнь. Чтобы не было, как они это называют - Катериновка серая зона, здесь ничего нет. Вот мы с этим не собираемся мириться. Никакая здесь не серая зона...Вот смотрите - это наш флаг. И мы за наш флаг никому и никогда ни эту землю, ни этих людей не отдадим", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также добавил, что Украина будем делать все возможное, чтобы скорее был мир.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня, 16 марта 2018 года, посетил освобожденные Катериновку и Золотое (Луганская область).