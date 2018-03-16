Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко: в Катериновке должен быть мобильный терминал "Ощадбанка"

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:46
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/stsegolko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/stsegolko)

Порошенко подчеркнул, что Катериновка не является "серой зоной"

В Катериновке (Луганская область) еженедельно должен быть мобильный терминал "Ощадбанка". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, по словам Порошенко, в Катериновке должен быть еженедельно мобильный терминал "Ощадбанка", чтобы жители могли получить заработную плату и пенсию.

"Чтобы восстанавливалась нормальная мирная жизнь. Чтобы не было, как они это называют - Катериновка серая зона, здесь ничего нет. Вот мы с этим не собираемся мириться. Никакая здесь не серая зона...Вот смотрите - это наш флаг. И мы за наш флаг никому и никогда ни эту землю, ни этих людей не отдадим", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также добавил, что Украина будем делать все возможное, чтобы скорее был мир.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко сегодня, 16 марта 2018 года, посетил освобожденные Катериновку и Золотое (Луганская область).

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко представил командующего объединенных сил Порошенко посетил освобожденные от боевиков Катериновку и Золотое
Теги: Ощадбанк, Порошенко Петр, Катериновка
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top