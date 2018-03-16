Порошенко: в Катеринівці має бути мобільний термінал "Ощадбанку"

В Катеринівці (Луганська область) щотижня має бути мобільний термінал "Ощадбанку". Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході візиту на Донбас, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, за словами Порошенка, в Катеринівці має бути щотижня мобільний термінал "Ощадбанку", щоб мешканці могли отримати заробітну плату та пенсію.

"Щоб відновлювалось нормальне мирне життя. Щоб не було, як вони це називають - Катеринівка сіра зона, тут нічого немає. От ми з цим не збираємось миритись. Ніяка тут не сіра зона...Ось дивіться - це наш прапор. І ми за наш прапор нікому і ніколи ні цю землю, ні цих людей не віддамо", - наголосив Порошенко.

Порошенко також додав, що Україна будем робити все можливе, щоб швидше був мир.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко відвідав визволені Катеринівку і Золоте (Луганська область).