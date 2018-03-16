Порошенко посетил освобожденные от боевиков Катериновку и Золотое

Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные Катериновку и Золотое (Луганская область). Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно пропускной пункт через линию столкновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций (ВГА) в Зайцево, Золотом и Катериновке.

Отметим, Катериновка с февраля 2018 года находится полностью под контролем Вооруженных сил Украины. В октябре 2014 года село было обстреляно боевиками. В апреле 2015 года Катериновка была присоединена к контролируемой Украиной части Луганской области, фактически оно находилось в "серой" зоне. В сентябре 2016 село присоединено к Золотовскому городскому совету.

Золотое - город в Попаснянском районе Луганской области, до октября 2014 года город входил в состав Первомайска. Большая часть города (за исключением поселка Марьевка) находится под контролем ВСУ. В Золотом находится КПВВ, который на данный момент не работает из-за обстрелов.