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Порошенко посетил освобожденные от боевиков Катериновку и Золотое

НовостиПолитика    16.03.2018 - 15:35
Фото: Петр Порошенко посетил Донбасс (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)
Фото: Петр Порошенко посетил Донбасс (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Петр Порошенко сегодня посетил Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденные Катериновку и Золотое (Луганская область). Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно пропускной пункт через линию столкновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним, в ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций (ВГА) в Зайцево, Золотом и Катериновке. 

Отметим, Катериновка с февраля 2018 года находится полностью под контролем Вооруженных сил Украины. В октябре 2014 года село было обстреляно боевиками. В апреле 2015 года Катериновка была присоединена к контролируемой Украиной части Луганской области, фактически оно находилось в "серой" зоне. В сентябре 2016 село присоединено к Золотовскому городскому совету.

Золотое - город в Попаснянском районе Луганской области, до октября 2014 года город входил в состав Первомайска. Большая часть города (за исключением поселка Марьевка) находится под контролем ВСУ. В Золотом находится КПВВ, который на данный момент не работает из-за обстрелов.

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Теги: Порошенко Петр, Донбасс, Золотое
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