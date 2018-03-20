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Интервью

Порошенко в Катаре обсудил возможность совместных проектов в рамках ЧМ-2022

НовостиПолитика    20.03.2018 - 10:18
Фото: Петр Порошенко в Катаре (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко в Катаре (president.gov.ua)

Украина и Катар в этом году проведут межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Катар обсудил возможность реализации совместных проектов в рамках подготовки к Чемпионату мира-2022 по футболу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.  

Сообщается, что в рамках официального визита Порошенко провел встречу с премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифой Аль Тани. Стороны положительно оценили интенсификацию двусторонних отношений и развитие торгово-экономического сотрудничества.

"В ходе переговоров стороны, в частности, отметили появление на катарском рынке различных товаров агропромышленного комплекса Украины и изделий металлургии. Также обсуждалась возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года", - говорится в сообщении.

Стороны также высоко оценили важность ряда двусторонних соглашений, которые подпишут сегодня и будут способствовать активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Собеседники договорились провести в 2018 году межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило соглашение с Катаром о безвизовом режиме. Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара с действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории соответствующих стран в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.

 

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Теги: Порошенко Петр, сотрудничество, Катар
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