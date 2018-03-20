Порошенко в Катарі обговорив можливість спільних проектів в рамках ЧС-2022

Президент України Петро Порошенко в ході візиту до Катару обговорив можливість реалізації спільних проектів в рамках підготовки до Чемпіонату світу-2022 з футболу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Повідомляється, що в рамках офіційного візиту Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Абдуллою бін Насером бін Халіфою Аль Тані. Сторони позитивно оцінили інтенсифікацію двосторонніх відносин і розвиток торговельно-економічного співробітництва.

"У ході переговорів сторони, зокрема, відзначили появу на катарському ринку різних товарів агропромислового комплексу України та виробів металургії. Також обговорювалася можливість реалізації українськими компаніями інфраструктурних проектів в рамках підготовки Катару до проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Сторони також високо оцінили важливість низки двосторонніх угод, які підпишуть сьогодні та будуть сприяти активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Співрозмовники домовилися провести в 2018 році міжурядову комісію з економічного співробітництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд схвалив угоду з Катаром про безвізовий режим. Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Катару з дійсними проїзними документами можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території відповідних країн протягом терміну, який не перевищує 90 днів протягом 180 днів.