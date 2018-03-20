Порошенко: Катар готовий надати Україні скраплений газ

Президент України Петро Порошенко повідомив про переговори щодо диверсифікації джерел газопостачання, які відбулися в ході його офіційного візиту до держави Катар, передає прес-служба глави держави.

"Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ", - повідомив президен, додавши, що постачання катарського скрапленого природного газу можливо через термінал в Польщі, а також по турецькому маршрутом через Босфор.

Крім того, Порошенко зазначив, що переговори з цього питання відбудуться найближчим часом.

Президент також підкреслив, що "ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України - Катару створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки".

Нагадаємо, Україна підписала угоду про безвізовий режим з Катаром.