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Порошенко: избиратели должны знать о реальном состоянии здоровья кандидатов

Новости » Выборы 2019    10.04.2019 - 18:31
Порошенко: избиратели должны знать о реальном состоянии здоровья кандидатов
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что у украинцев должны быть гарантии

Глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко подчеркивает важность предоставления полной информации о кандидатах, баллотирующихся на пост президента, в том числе относительно состояния их здоровья. Об этом он сказал 10 апреля, прибыв в НСК "Олимпийский" для повторных анализов на отсутствие алкогольной и наркотической зависимости.

Порошенко подчеркнул, что у украинцев должны быть гарантии того, что к принятию ответственных государственных решений не будет допущен человек, который имеет наркотическую или алкогольную зависимость.

Он отметил важность тестирования по самым высоким стандартам, которые обеспечивают прозрачность процедуры, надежность и доверие к этому медицинскому исследованию.

"Насколько я понимаю, Владимира Зеленского не было. И я прежде всего хочу поддержать обращение Владимира Кличко и других в том, что это не прихоть. Это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, который имеет зависимость от наркотиков или от алкоголя", - отметил глава государства.

"Подчеркиваю еще раз, что я не утверждаю, что господин Владимир Зеленский является наркоманом. Но есть абсолютно прозрачные процедуры высочайшего авторитета международных экспертов, которые должны доказать не только украинцам, а всему миру, что тот кандидат, который претендует на должность президента, является независимым от наркотиков", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что игнорирование этого создает риски и угрозы для командования Вооруженными силами, а также международной деятельности президента Украины.

Он также добавил, что свидетельством того, что этот вопрос очень волнует украинский народ и журналистов, является присутствие сегодня на НСК "Олимпийский" большого количества представителей средств массовой информации.

"Подчеркиваю, что не я инициировал вопрос, чтобы мы встретились на стадионе. Это было публичное приглашение именно на НСК "Олимпийский" для того, чтобы были именно здесь проведены дебаты, и здесь были сделаны необходимые анализы. Это была инициатива Владимира Зеленского. И я сначала немного с удивлением воспринял, но потом согласился. И считаю, что эти правила должны быть обязательными для обоих кандидатов", - сказал президент.

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