Порошенко: виборці мають знати про реальний стан здоров'я кандидатів

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що українці повинні мати гарантії

Глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко наголошує на важливості надання повної інформації про кандидатів, які балотуються на найвищу державну посаду, в тому числі щодо стану їхнього здоров’я. Про це він сказав 10 квітня, прибувши до НСК "Олімпійський" для повторних аналізів на відсутність алкогольної та наркотичної залежності.

Порошенко підкреслив, що українці повинні мати гарантії того, що до прийняття відповідальних державних рішень не буде допущено людину, яка має наркотичну чи алкогольну залежність.

Він відзначив важливість тестування за найвищими стандартами, які забезпечують прозорість процедури і надійність та довіру до цього медичного дослідження.

"Наскільки я розумію, Володимира Зеленського не було. І я перш за все хочу підтримати звернення пана Володимира Кличка і інших в тому, що це є не забаганка. Це є абсолютно необхідна і важлива процедура, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що у нас президентом і верховним головнокомандувачем не зможе стати людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю", - зазначив глава держави.

"Наголошую ще раз, що я не стверджую, що пан Володимир Зеленський є наркоманом. Але є абсолютно прозорі процедури найвищого авторитету міжнародних експертів, які мають довести не лише українцям, а всьому світові, що той кандидат, який претендує на посаду президента, є незалежним від наркотиків", - додав він.

Порошенко також підкреслив, що ігнорування цього створює ризики і загрози щодо командування Збройними силами, а також міжнародної діяльності президента України.

Він також додав, що свідченням того, що це питання дуже хвилює український народ і журналістів, є присутність сьогодні на НСК "Олімпійський" великої кількості представників засобів масової інформації.

"Наголошую, що не я ініціював питання, щоб ми зустрілися на стадіоні. Це було публічне запрошення саме на НСК "Олімпійський" для того, щоб були саме тут проведені дебати, і тут були зроблені необхідні аналізи. Це була ініціатива Володимира Зеленського. І я спочатку дещо з подивом сприйняв, але потім погодився. І вважаю, що ці правила мають бути обов’язковими для обох кандидатів", - сказав президент.